Mar Galcerán (PP), primera diputada con síndrome de Down al lograr un escaño en las Cortes Valencianas

Puede parecer una obviedad, pero Mar Galcerán quiso dejarlo claro el pasado 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down: "Las personas con síndrome de Down somos ante todo personas, y como personas podemos conseguir aquello que nos propongamos". Y lo que ella se propuso hace tiempo, lo que se fijó como objetivo vital, fue tener un papel protagonista en la política. Hoy no solo forma parte del comité ejecutivo del PP valenciano, sino que está a punto de convertirse en la primera diputada con síndrome de Down.