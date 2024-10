Publicado hace 39 minutos por javierchiclana a elpais.com.co

“Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos”, sostuvo Maduro en medio de su programa estatal que emite cada semana.