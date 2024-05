Publicado hace 30 minutos por Hombre_de_Estado a rtve.es

Macron suspendió ayer jueves la polémica reforma del censo electoral que propició hace 12 días la revuelta de independentistas en Nueva Caledonia, con 6 muertos y "colosales" daños materiales. "Tras escuchar a todos, me comprometo a que no entre en vigor en el contexto actual. Nos damos unas semanas para retomar el diálogo". Pone como condición "el levantamiento de piquetes y bloqueos". El "nuevo acuerdo global" deberá incluir reforma del censo, economía menos dependiente del níquel y "un voto de autodeterminación", del que no dió más detalles.