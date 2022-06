Macarena Olona sigue restando votos a Vox

Publicado hace 51 minutos por Ardagh a elplural.com

La candidata roza el bluff en las encuestas. Vox tenía todo de cara para superar los veinte parlamentarios, pero el efecto Macarena Olona no sólo no suma, sino que empieza a restar en la fuerza ultraderechista. En Madrid no entienden la estrategia de Álvaro Zancajo, jefe de comunicación de la campaña andaluza. El madrileño, que fue director de informativos de Canal Sur, ha renunciado a tres días de campaña tras el mal debate de su candidata.