Lo de verme en un canal de Telegram con miles de suscriptores recibiendo mensajes como 'vamos a por ti, puta', es algo que no me tomo a broma. La difusión de un audio sexual falso es algo que no me tomo a broma. La cuestión es que, con la información de la que dispongo, es fácil poder identificar la fuente. Por tanto, es mucho más sencillo poner los hechos en conocimiento de las autoridades pertinentes. Y es lo que hice inmediatamente.