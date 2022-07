Publicado hace 11 minutos por nereira a elnacional.cat

Vox ha perdido una de las figuras más destacadas. Macarena Olona anunciaba por sorpresa este viernes que abandonaba la política por motivos de salud. Pero esta no es la verdadera causa que ha llevado Olona a retirarse. La negativa de la dirección de Vox a que volviera en Madrid después de no conseguir los resultados esperados en las elecciones andaluzas es el verdadero motivo de su renuncia.Macarena Olona no estaba a gusto en Andalucía. Era un secreto a voces.