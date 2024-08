Publicado hace 1 hora por PantomimoFull a eldiario.es

Cada madrugada, cuando intento dormirme, pienso: “Un día menos de guerra”. Pero inmediatamente me invade un dolor interno que me dice: “No puedo más”. Cuando amanece, veo a mis hijos y a mi mujer Amal poniéndose en pie, dispuestos a hacer sus tareas diarias y pienso que no tengo derecho a hundirme. A pesar de los bombardeos, de las enfermedades que me rodean, de haber tenido que cambiar 15 veces de casa... Hay que seguir adelante.