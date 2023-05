Lluvia de críticas a Bea Fanjul por sus palabras sobre la “cultura del esfuerzo”: “Afiliada al PP desde los 18…”

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a elplural.com

En una entrevista concedida a The Objective, la presidenta de las NNGG aseguraba que “la cultura del esfuerzo trae progreso y futuro” y que “los jóvenes no queremos paguitas”, sino “oportunidades” porque el voto de estos “no se compra”. Entre todos los mensajes, especialmente destacable es el del economista Julen Bollain. “Habla de cultura de esfuerzo una persona de 31 años, que no terminó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, y que cobra 88.175,64 euros al año (7.347 euros brutos al mes)”.