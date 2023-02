Llaman a manifestarse contra la criminalización de la protesta: ¡NO al delito de desórdenes agravados!

Publicado hace 44 minutos por jdmf a kaosenlared.net

Lo único que ha hecho el gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha sido perfeccionar la represión del Estado; dijeron que iban a derogarla, pero no han tocado ni una sola coma de la Ley Mordaza ni de los delitos de opinión. Y ahora, usando como cortina de humo el delito de sedición, nos cuelan de tapadillo una reforma del Código Penal que persigue más duramente las protestas, incluyendo aquellas que ellos mismos reconocen como no violentas. Al Régimen le da igual cómo protestemos, no piensa consentir ni el más mínimo atisbo de oposición a su polític