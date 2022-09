Lío en Gibraltar: Picardo admite que se negó a llevar a puerto al OS35 y que el capitán desoyó sus instrucciones

Publicado hace 46 minutos por pignito a 20minutos.es

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que el buque OS35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño". "Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se hubiera hundido y hubiera habido un gran vertido de fuel", ha aseverado Picardo, que ha añadido que "todos los técnicos avalan la decisión que tomó la Capitanía de Gibraltar". "No es una decisión política, es una decisión técnica", ha añadido.