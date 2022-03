Una ley de protección a filtradores que no protege a quienes han destapado los principales casos de corrupción

Publicado hace 36 minutos por V_by a elsaltodiario.com

Organizaciones por la libertad de información alertan de que el anteproyecto de Ley de Protección a Filtradores no supondrá ningún tipo de protección si, entre otros cambios, no contempla una reforma del Código Penal para que los filtradores no sean acusados por revelación de secretos. Llega fuera de plazo y lleno de deficiencias, según denuncian desde la plataforma XNet y desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). El anteproyecto va en contra de lo dictado por la directiva europea