Publicado hace 49 minutos por Desideratum a elmundo.es

El ex presidente del Gobierno advierte que si el Gobierno de Netanyahu no vecen el próximo conflicto bélico sería en "las fronteras más débiles" de Europa. Durante su intervención en un foro organizado por la Fundación Faes que él mismo preside, el político del PP ha pronosticado que si el ejército del Gobierno de Benjamin Netanyahu no fuera el vencedor, "la próxima guerra sería en las fronteras más próximas a Europa y, dentro de las fronteras más próximas a Europa, en las fronteras más débiles".