A Galicia rural segue tendo un gran peso na política do país. A porcentaxe de voto dos grandes partidos é do 50% no entorno rural e do 35% nas cidades. Os alcaldes rurais arrastran unha parte significativa de votos que diminúen canta máis poboación hai nos concellos. De feito, no período 2000-2020, os votos baixaron en todos os comicios (xerais, galegos, municipais e europeos) a medida que aumenta a poboación do municipio.