Lágrimas de rico

Publicado hace 1 hora por Murciegalo a blogs.publico.es

"No me digáis que, en el fondo de vuestros corazoncitos rojos de checa, no sentís un poco de lástima por nuestros ricos. Es que llevamos unos meses, Petra. La derrota electoral del 23J los dejó patidifusos, porque para ellos Alberto Núñez Feijóo era paraguas y maná simultáneo. Daban por hecha su entronización. Y quién le iba a decir a los ricos que Vicente Vallés y el ABC los engañaban con sus pronósticos demoscópicos victoriosos y banderilleros, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer."