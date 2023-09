La Justicia de Florida desestima la denuncia para proscribir a Trump con la Decimocuarta Enmienda

Publicado hace 42 minutos por yo_claudio a voz.us

El juez de distrito Robin L. Rosenberg desestimó el intento del abogado floridano Lawrence Caplan de usar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para prohibir que Donald Trump vuelva a ocupar cargos públicos. Rosenberg dictaminó el jueves 31 de agosto que Caplan y los otros dos demandantes no estaban legitimados para pedir a la Justicia que proscribiera al expresidente, porque "los perjuicios alegados no son reconocibles y no le son propios".