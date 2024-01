Publicado hace 1 hora por escalibrur a eldiario.es

Cristina Casol, una de las dos diputadas que en las últimas semanas habían denunciado acoso machista en el seno de Junts, dejará de ser diputada del partido aunque por el momento mantendrá el acta como no adscrita. La ejecutiva de Junts per Catalunya ha aprobado este lunes su expulsión de la formación y también del grupo parlamentario, después de que el Parlament archivara la semana pasada su denuncia contra el partido al considerar que las acusaciones de Casol no podían demostrarse.