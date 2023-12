Publicado hace 34 minutos por Varufakas a publico.es

Junts ponía en la diana a las personas migradas con unas declaraciones del alcalde de Calella, que fueron apoyadas por otros nueve alcaldes del Maresme y posteriormente avaladas por el secretario general del partido, Jordi Turull. Buch relacionó migración y delincuencia a raíz de la "inseguridad" que denuncia que vive el municipio. "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestro país". Este movimiento muestra un endurecimiento del discurso de Junts que no viene de nuevo.