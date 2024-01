Publicado hace 58 minutos por filemon314 a galiciapress.es

La Junta Electoral de Galicia ha desestimado el recurso de Vox frente al plan de cobertura de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, que no les otorgaba tiempos en los bloques informativos ni presencia en el debate que se celebrará el 5 de febrero. Argumenta que no es un "grupo político significativo" porque, a diferencia de Sumar y Podemos, no obtuvo el 5% en las generales de 2023