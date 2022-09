Una jueza responde a las declaraciones de Feijóo sobre la nueva Ley del Aborto: "Los jueces de familia YA DECIDIMOS en estos casos"

Publicado hace 1 hora por nereira a contrainformacion.es

«Madredelamorhermoso. No os dejéis dar gato por liebre, un poco de honestidad intelectual. Los jueces de familia YA DECIDIMOS en estos casos, cuando la menor no obtiene la anuencia de sus padres para abortar. Es lo que sucede ahora. Harta de políticos que proponen leyes existentes». «De hecho, la interrupción voluntaria del embarazo es una excepción sin lógica en el conjunto legal. Si no se quiere que aborten sin sus padres, no debería mantenerse la mayoría de edad sanitaria en los 16 porque es un contrasentido»