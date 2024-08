Los jueces no tienen reloj

Publicado hace 41 minutos por Esteban_Rosador a metropoliabierta.elespanol.com

Todo el mundo, hasta esos abogados, tiene derecho a creer en ese Dios, del mismo modo que hay quien cree que las vacunas no sirven para nada o que la Tierra es plana. Creer cosas extravagantes no es delito. Lo grave es que una juez les tome en consideración. Sobre todo, porque hay una víctima cuya voluntad explícita no se cumple.