Publicado hace 48 minutos por candonga1 a eldiario.es

El PP es el único partido conocido que tiene tres grupos parlamentarios: en el Congreso, en el Senado y en el Poder Judicial. Y a diferencia de los otros dos, este último tiene la ventaja de que no depende de las elecciones: cuando el Partido Popular no tiene mayoría puede bloquearlo durante cinco años completos y seguir llamándose a sí mismo constitucionalista sin que pase nada. No hay noticias de que ninguno de los guardianes de la Carta Magna vaya a montar huelgas de hambre por eso.