Juanma Moreno 'arropa' a Felipe González en un acto en Sevilla: "Mi generación política le debe gratitud y respeto"

Publicado hace 16 minutos por Ratoncolorao a 20minutos.es

González no se ha pronunciado en el acto, pero sí ha afirmado que "quien no es controvertido es que traga con todo", así como que "los que son capaces de quedar bien con todos a la vez, algo tienen". Moreno no ha dudado en elogiar al expresidente socialista, de quien ha afirmado que es una "figura clave y decisiva en la construcción de la España democrática de hoy", no sin antes agradecerle el "impulso trascendental" que tanto él como Guerra, sentado en primera fila, "dieron a nuestra tierra" en el año 1992.