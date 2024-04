Publicado hace 38 minutos por filemon314 a ibb.co

Añadió que una de las reivindicaciones más importantes que se plantean en ese documento es la necesidad de un Estatuto de la Policía, porque no hay un texto de normas de actuación de la policía adaptado a la Constitución. En opinión de Villarejo, «es fundamental la independencia de la Policía de cualquier interés particular del momento, y lo más lógico sería depender del poder judicial y no del poder político».