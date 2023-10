Jose Mansilla: "El PSC hace lo mismo que Junts pero con un discurso más sensible" (CAT)

Publicado hace 34 minutos por Malinowski a favb.cat

Después del 15-M se produce un cambio del pensamiento hegemónico en relación con lo aceptable y lo que no lo era en política. Trias creía que todavía podía hacer lo que quería hacer: darle una vuelta más a Barcelona como ciudad neoliberal y ponerla en manos del sector privado. Pero la peña ya no estaba por la labor. Es interesante ver lo desconectado que estaba respecto de lo que estaba pasando, y por eso se encontró con una contestación continua. Trias no era el responsable directo del malestar social de esos años, pero no supo leer la realida