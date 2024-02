Publicado hace 1 hora por Delay a efe.com

“¿Quién me pide el escaño? ¿El PP? ¿La derecha? ¿Se lo tengo que dar?”, para responderse “yo no tengo apego, pero hay que pensar si esto sirve para algo o para allanar la campaña de la derecha, que no va a acabar en mí”. Sobre su responsabilidad en el caso de Koldo García, Ábalos afirma que “no estoy acusado de nada. Y eso que salen personas ahí solo por haberse visto o comido con Koldo. Él tendrá que defenderse. Lo que he leído me ha decepcionado...