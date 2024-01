Publicado hace 10 minutos por Esteban_Rosador a antena3.com

Ya le han denegado una vez su petición y cuando se enteró no podía parar de llorar. Su enfermedad es irreversible e incurable. La familia no se explica la decisión judicial, consideran que los médicos que han hecho el informe de José eran objetores de conciencia sin decirlo de forma expresa y que no han hecho un informe verosímil a la realidad que viven y las patologías de su hermano.