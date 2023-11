Publicado hace 31 minutos por oghaio a huffingtonpost.es

El periodista ha asegurado que se ha "aniquilado el discurso indepe de que España es un Estado fascista, con una democracia fake fruto de una transición errática" para después dejar una pulla al líder del PP, asegurando que "se ha empeñado en cohesionar al español medio que sabe que el pacto de ayer no se puede comparar al 23-F, porque no se lo cree ni Feijóo". Finalmente, también se ha acordado de su socio: "Por no hablar de Abascal, que a pecho descubierto y sin careta, se ha manifestado junto a nazis votantes suyos"