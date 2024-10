Publicado hace 33 minutos por Elnuberu a bbc.com

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no está seguro de si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está postergando la firma de un acuerdo de alto el fuego en Gaza para así influir en los comicios presidenciales de noviembre. “Si está intentando influir en las elecciones, no lo sé, pero no cuento con eso", respondió ante una pregunta de los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca este viernes. La participación de Biden en ese encuentro con los reporteros no estaba prevista, por lo que causó sorpresa.