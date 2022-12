Publicado hace 14 minutos por nereira a eldiarioalerta.com

Jesús Cintora ha asegurado que no hace periodismo «para agradar a poderosos», porque «para eso ya hay otros».«A mí nunca me han llamado a un despacho para decirme que me quitaban por haber mentido, porque eso jamás ocurrió, sino por contar cosas que han afectado a poderosos y no lo soportaban o tenían sus enjuagues para quitarte»