Javier Maroto reniega de Casado para retener su sillón en el Senado

Javier Maroto no tiene de momento un hueco claro en el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. Javier Maroto fue parte del 'nuevo PP' que lideró Pablo Casado. No solo apoyó a Casado: formó parte del equipo que ganó el congreso de Valencia. Y estuvo a su lado en Génova durante estos años. El ex alcalde de Vitoria salió incluso en apoyo de Casado en febrero cuando comenzó la cacería contra él... pero hoy en día el tweet que publicó ha desaparecido. Maroto ha decidido eliminar aquel tweet, intentando hacer olvidar al que fue su compañero político.