Publicado hace 51 minutos por cromax a publico.es

Cinco formaciones de la izquierda comparten la necesidad de tejer alianzas frente al avance del neofascismo. Aunque Podemos iba a participar, finalmente no ha acudido por un imprevisto en un foro en el que participaban IU y Sumar. La mesa "Alianzas para la Unidad Popular" celebrada este viernes por la tarde en la Fiesta del PCE que tiene lugar en Rivas (Madrid) había levantado una enorme expectación en el ámbito progresista. No tanto por su contenido (no es extraño que se produzcan este tipo de foros sobre la unidad de la izquierda), como por s