La izquierda, el exhibicionismo de las pequeñas diferencias y el tigre desbocado

Publicado hace 18 minutos por ClaraBernardo a blogs.publico.es

"La no existencia de graves discrepancias reales, contrasta con la agresividad en las redes sociales. Estamos superando las rayas rojas. No es ruido, es sectarismo, y el sectarismo es un tigre que cuando se suelta ya no hay quien lo controle, se retroalimenta y puede hacer muy difícil el acuerdo. O si finalmente éste se produce, quizá no tenga las sinergias positivas que se necesitan. La pregunta es ¿puede haber un proyecto común cuando se habla de traición y se demoniza a las personas concretas de uno y otro bando?"