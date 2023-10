Israel y el periodismo

Publicado hace 49 minutos por Murciegalo a ctxt.es

"lo que estamos viendo con la cobertura mediática de los bombardeos de Israel no tiene nombre. Y perdonen, pero no, la noticia no son los bombardeos, la noticia es cómo se cuentan. ¿Cómo puede ser noticia un desmentido israelí sobre un bombardeo antes que el propio bombardeo? Se lo explico: porque el bombardeo, como los crímenes de Israel, no es noticia sino la ley de la gravedad. Israel lleva bombardeando Gaza desde hace años. (...)la ocupación, la violencia y el apartheid son una realidad constitutiva del Estado de Israel."