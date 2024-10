Publicado hace 52 minutos por fromtherivertothesea a politico.eu

Irlanda "no esperará a que todos en Europa avancen en la cuestión del comercio en los territorios palestinos ocupados", declara a la prensa el Primer Ministro Simon Harris. Irlanda no esperará a que el resto de Europa restrinja el comercio con Israel por la ocupación de los territorios palestinos y espera recibir asesoramiento jurídico la próxima semana sobre si puede imponer sus propias restricciones, declaró el miércoles su Taoiseach. Irlanda "no esperará a que todo el mundo en Europa se mueva en la cuestión del comercio en los territorios pa