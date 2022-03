“La invasión de Ucrania no tiene justificación, pero sí causas”

Lanxin Xiang, geoestratega; dirige el Institute of Security Policy de Shanghai. La invasión de Ucrania es solo la guerra del criminal Putin? La guerra de Ucrania no tiene justificación, porque es una invasión de un país soberano con toda su tragedia, pero sí tiene causas. ¿Causas que justifiquen la muerte de niños y el bombardeo de ciudades? No voy a justificar lo injustificable; pero puedo explicarle las causas desde los intereses de los países, que es la lógica de Putin y sus asesores...