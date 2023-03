Los inspectores de Hacienda cobran un bonus de 30.000 al año

Publicado hace 40 minutos por Deckardio a theobjective.com

Los inspectores de Hacienda cobran bonus de 30.000 euros al año aunque sus actas fracasen. Los expertos aseguran que la falta de transparencia de la Agencia Tributaria respecto al bonus de los inspectores no se compadece con el deber de información del ciudadano. Si el caso tributario destapado por ellos llega finalmente a los tribunales y fracasa, no se les retira su incentivo. Algo que, según juristas consultados por THE OBJECTIVE, supone la constitución de «un sistema perverso».