Íñigo Errejón: 'Yolanda ganó el debate sin estar'

No hay derecho a que haya un debate entre dos personas que aspiran a ser presidentes de nuestro país y en ese debate nadie diga nada sobre regular los alquileres, nadie le dedique nada de tiempo a las olas de calor que son consecuencia del cambio climático, que no haya nada sobre subir los salarios y controlar los precios, que no haya salud mental... Es el debate de dos personas que no están en la vida cotidiana de los ciudadanos y que intercambian zascas, fórmulas retóricas, se tiran números unos a la cara encima de los otros.