El Patronato de Protección a la Mujer fue la institución franquista más longeva de nuestra historia: no se cerró hasta 1985. En sus centros fueron encerradas a la fuerza miles de mujeres jóvenes que no cumplían con la norma social impuesta por la dictadura. Pregúntale a tu madre o a tu abuela “¿Tú habías oído hablar del Patronato de Protección a la Mujer?”. Casi con toda seguridad, te dirán que no. Pero prueba mejor con: ¿A ti también te decían eso de que si te portabas mal te llevarían donde las monjas?”. La respuesta va a ser un sí rotundo.