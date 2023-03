El inaudito comentario de Maroto a un vídeo en el que llaman "maricón" a Pedro Sánchez alucina a los tuiteros: "Lo tuyo es de estudio"

Publicado hace 51 minutos por blodhemn a publico.es

"Cabrón", "maricón", "hijo de puta", "viva España", "que te vote Chapote"… Gritos que recibió el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a un acto en Badajoz. La cosa quedaría en una muestra más del clásico comportamiento simple y exaltado de las masas si no fuera porque el senador del PP Javier Maroto lo ha compartido en sus redes como si fuera un ejemplo de algo. Maroto he retuiteado el vídeo, pero no para condenar los insultos intolerables (y homófobos). "Un homosexual alabando que utilicen 'maricón' como insulto."...