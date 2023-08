Iñaki Anasagasti: "El Rey (Juan Carlos) me dijo que es militar y le gusta la guerra. Fue demasiado" [hemeroteca]

Publicado hace 19 minutos por kataroom a laopinioncoruna.es

La sociedad española estaba en ese momento muy sensibilizada contra la guerra de Irak y Aznar la desoyó, no quiso ningún debate en el Parlamento y el Rey, que podía haber jugado un papel de moderación y de árbitro en un momento como ese, no lo jugó y fue muy beligerante. La respuesta que me dio fue incomprensible, dijo que él era militar y le gustaban las guerras. Aquello me pareció demasiado.