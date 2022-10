Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Son decenas de nombres. Muchos desconocidos, aunque no son pocos los que ocupan, o han ocupado, altos cargos de responsabilidad. Hay consejeros de gobiernos autonómicos, directores generales, alcaldes, ex secretarios de Estado, diputados, senadores, y un largo etcétera. Casi todos con sueldo público, porque sus nuevas responsabilidades en el organigrama del PP no están remuneradas.