García-Gallardo es reincidente. No es la primera ni la quinta salida de tono en lo que va de legislatura. Llamar imbécil a alguien es algo que hacemos a diario todos unas tres o cuatro veces, pero claro lo decimos en conversaciones privados. Esas cosas las puede llegar a pensar el líder de Vox en la Comunidad pero no las puede vomitar como una letanía. Este inexperto burgalés dice todo lo que se le pasa por la cabeza y eso no es admisible, ni en política ni en la vida en general.