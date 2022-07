Publicado hace 1 hora por nereira a cronicalibre.com

“A mí no me dejan acceder a todos los datos de Villarejo, ni a las grabaciones ni a los papeles ni a nada. Pero éste tenía fijación contra mí, por todo lo que he podido ver, en todo me cita, me saca… es brutal. Es muy complicado porque el juez instructor no quiere meterse. El fiscal tampoco quiere abrir ese melón. La Policía, lógicamente, y la Guardia Civil se encubren. Y luego hay mucho interés, en muchos medios de comunicación, de no mover este tema, lo que hay detrás”.