Publicado hace 3 horas por Mosquitocabrón a time.com

El apaciguamiento de Hitler no funcionó, y el apaciguamiento de Putin amenaza la seguridad no sólo de Europa sino del resto del mundo. El grupo de apaciguamiento del Partido Republicano tal vez quiera pensar en lo que las generaciones futuras van a decir sobre ellos; La historia no ha visto con buenos ojos a los líderes occidentales que vendieron Checoslovaquia y, en nombre de la paz, alimentaron una guerra mucho más amplia.