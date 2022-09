Hillary Clinton descartó la posibilidad de postularse nuevamente a la Presidencia de Estados Unidos

Publicado hace 1 hora por dmeijide a infobae.com

Resaltó que hará todo lo que pueda para asegurarse de que su país tenga un mandatario que respete la democracia, el Estado de derecho y defienda las instituciones. La ex secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, confesó este martes que no volverá a postularse como presidenta de Estados Unidos. Así lo confirmó durante una entrevista con la cadena CBS, en la que descartó la posibilidad de volver a postularse al cargo como hizo en 2016, cuando fue derrotada por el ex presidente Donald Trump. No obstante, resaltó que hará “todo lo que