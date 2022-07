Publicado hace 49 minutos por Verdaderofalso a abc.es

Sus palabras sobre Sanders son de una agresividad sorprendente: «Ha pasado años en el Congreso. Ha tenido el apoyo de un senador. No le gusta a nadie, nadie quiere trabajar con él, no ha sacado nada adelante », asegura en el documental sobre su antiguo rival. «Es un político de carrera. Era todo un embuste y me da mucha pena que la gente se lo tragara». Según Clinton, esa supuesta opinión de Sanders «forma parte de un patrón. Si hubiera sido la primera vez, podrías decir "bueno, vale". Pero de me dijo que no estaba preparada”