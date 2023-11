Hijo de puta, la mayéutica del Partido Popular

Publicado hace 55 minutos por Delay a elpais.com

Hijo de puta no es un insulto cualquiera. Está lleno de todos los valores emocionales, raciales, clasistas y machistas que cabe imaginar. Es la clase de insulto que todos intentamos no decir porque sabemos que va contra la razón y contra la dignidad de las personas y no únicamente contra la dignidad de quien lo recibe. Aunque para Isabel Díaz Ayuso, llamar hijo de puta al presidente del Gobierno no es siquiera un insulto, sino...