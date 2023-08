Helsinki, de camino a convertirse en "ciudad santuario": el Gobierno de derechas finlandés persigue a los inmigrantes sin regularizar

Publicado hace 50 minutos por Radion a es.euronews.com

El ejecutivo de coalición con el Partido Finlandés, de extrema derecha, pretende crear un "entorno hostil" para inmigrantes, recortando a los no regularizados el acceso a sanidad, servicios y prestaciones sociales (también estarían incluidos ciudadanos de la UE que no tengan seguro y todavía no hayan sido aceptados en al sistema público finlandés, proceso que a veces puede llevar años, personas peticionarias de asilo aún no concedido, embarazadas, niños, etc.), y estudiar la posibilidad de deportarlos a un tercer país si no pueden ir al suyo.