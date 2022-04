“Hay que abandonar el paternalismo que caracteriza a parte del feminismo europeo”

Publicado hace 33 minutos por Likaro a ctxt.es

Sara R. Farris es profesora de Ciencias políticas y Sociología en la Goldsmiths University of London. Su campo de investigación se centra en las construcciones teóricas del racismo y el nacionalismo. En su último libro "In the name of women’s rigths: The rise of femonationalism" [...] explora la manera en la que intersectan raza y género en los discursos de los partidos de extrema derecha. En este trabajo también explica como ciertos sectores feministas en Italia, Francia y Holanda pueden estar contribuyendo a esta estrategia.