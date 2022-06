Publicado hace 29 minutos por ThePunisherr a threadreaderapp.com

Aunque era algo que ya sabíamos desde hacía unos días, y pese a la durísima noche electoral de ayer, hemos trabajado hasta el final con el máximo rigor y profesionalidad de siempre. Ahora se abre un proceso administrativo que culminará en un mes y medio como máximo. Han sido 7 años y medio desde aquel 7 de febrero de 2015. Y en la hora del adiós, solo me queda dar las gracias y pedir perdón. Gracias a las personas que me permitieron vivir esta aventura inolvidable y a todos los compañeros que he conocido. La amistad ya perdurará para siempre